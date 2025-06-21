‘Üniversiteler gençlerin oyalanma yeri haline getirildi’





Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlıyor. 2.5 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu sınavın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılacak. Adaylar yarın ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek. Sınav öncesi Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yükseköğretimdeki nitelik kaybına ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

‘TEMEL EĞİTİMDEKİ SORUNLAR YÜKSEKÖĞRETİMDE DE VAR’

Siyasi iktidarın üniversitelerin içini boşalttığını belirten Özbay, “AKP, eğitimdeki temel politikalarını yükseköğretime de yansıttı. Gençler, kazandıkları ve kayıt yaptırdıkları halde üniversite eğitimine devam edemiyor. Üniversiteler gençlere istihdam vaat edemiyor. Temel eğitimde yaşanan sorunların iz düşümlerini yükseköğretim sisteminde de görmek mümkün” dedi.

‘GELECEĞİN İŞSİZLERİNİ OYALAMA YERİ HALİNE GETİRİLDİ’

Öğrencilerin okula gitmek istemediği bir sistem yaratıldığının altını çizen Özbay, “Cumhuriyet dikey hareketliliği eğitim ile sağlamıştı, biz bunu kaybettik. Gençler, üniversite mezunu olduğunda hak ettiği yere gelebileceğine dair olan inancını yitirdi. Üniversiteler geleceğin işsizleri için oyalanma yeri haline getirildi” diye konuştu.

DİPLOMA DA PASAPORT GİBİ OLDU

Yükseköğretimdeki güncel politikaların sürmesi halinde yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’deki üniversitelere denklik vermeyebileceğini söyleyen Özbay, “Üniversite kampüsleri bir pasaport geçiş noktası, üniversiteler ise pasaporta mühür basan yerler haline geldi ama bu gidişle o pasaportun da aynı Türk pasaportunda olduğu gibi çok bir geçerliliği olmayacak" ifadelerini kullandı.

‘DİPLOMA-İSTİHDAM İLİŞKİSİ KOPTU’

Liyakat- ehliyet ve diploma-istihdam ilişkisinin koptuğunu vurgulayan Özbay, "Bazı rektörlerin doğru düzgün bilimsel makalesi yok, bazı akademisyenlerin bölümle alakası yok, bazı bölümlerin öğrencisi yok. İnsanlar ilgisi, yeteneği olmayan alanlara “Belki burada iş bulurum”diyerek yöneliyor” dedi.

‘SAYI DEĞİL NİTELİK ARTMALI’

Yükseköğretimde planlama eksikliği olduğunu kaydeden Özbay sözlerine şöyle devam etti: “5 yıl sonra Türkiye, kaç tane bilgisayar mühendisine ihtiyaç duyacak? Böyle bir planlama var mı? Atanmayan 68 bin öğretmeni, 1 milyona taşıdınız. Planlama yapsaydınız böyle olmazdı. Su ile ilgili bir bölüm açılıyor, şehrin içinde nehir bile yok. Raylı sistemler bölümü açılıyor ama tren istasyonu uzakta... Önemli olan üniversite sayısındaki değil nitelikteki artış...”