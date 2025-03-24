Üniversitelerde boykot var!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:26

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:30

19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 104 kişiye dair gözaltı kararı çıkmasının ardından, dün İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankıları sürüyor. Bu gelişmelerin ardından üniversite öğrencileri, "Üniversiteler ayakta, akademik boykotta" şiarıyla eylemlerine devam ediyor. Bugün, binlerce öğrenci derslerine girmeyerek boykota katıldı. Öğrencilerin talepleri arasında akademi ve üniversiteleri iktidarın aracı hâline getiren kararların son bulması, İstanbul Üniversitesi yönetiminin "diploma iptali" kararının geri çekilmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hukuksuzca gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması, gösteri ve protesto hakkının önündeki engellerin kaldırılması yer alıyor.

ODTÜ'DE BOYKOT: BİNLERCE ÖĞRENCİ REKTÖRLÜĞE YÜRÜDÜ



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri boykota büyük katılım sağladı. Binlerce öğrenci, fakültelerine boykot pankartlarını asarak rektörlük önüne yürüdü. Her fakültede boykot kararı alındı. Rektörlük önünde kayyım rektörü protesto eden öğrenciler, daha sonra fakültelerine döndü. Birçok akademisyen de dersleri iptal ederek ve sınavları erteleyerek boykotu destekledi. ODTÜ kampüsünde TOMA’lar, olası müdahale için hazır bekletiliyor.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE BOYKOTA YASAĞA RAĞMEN KATILIM

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Valiliği'nin 25 Mart'a kadar aldığı eylem yasağını gerekçe göstererek öğrencilere boykot yapmamalarını bildirmişti. Ancak, öğrencilere ve akademisyenlere rağmen boykot gerçekleşti. Öğrenciler, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere birçok bölümde eylem yaptı. Öğrenciler, "Tek adam iktidarı yıllardır üniversite sermaye işbirliğini artırarak öğrencilerin değil, sermayenin yönettiği üniversiteler inşa ederken, bir araya gelebileceğimiz her türlü alana kısıtlamalar getiriyor" diyerek dayanışma mesajı verdi. Boykotun ardından öğrenciler rektörlük önüne yürüdü.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ



Dokuz Eylül Üniversitesi'nde de binlerce öğrenci boykota katıldı. Öğrenciler, "Üniversiteler ayakta, akademik boykota" pankartı ve çeşitli sloganlarla fakülteleri dolaştı. "Gel, gel" sloganlarıyla derslere katılmayan arkadaşlarını boykota davet eden öğrenciler, bir forum düzenlemek için tüm kampüsü bir araya getirdi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: BOYKOTTAKİ FAKÜLTELER ŞENLİKTE BULUŞUYOR



İstanbul Üniversitesi öğrencileri de birçok fakültede boykota katıldı. Öğrenciler, kendi fakülte programlarını yaparak gün boyunca şenlikte bir araya geldi.

BOĞAZİÇİ ÜNIVERSİTESİ: DERSLER DEĞİL, ŞENLİK



Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de boykotu sürdürdü. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren boykot pankartlarını binalara astı ve kampüste şenlik düzenledi. Üniversite yönetimi, derslerin devam edeceğini bildiren bir açıklama yapsa da, öğrenciler bu çağrıya uymayarak boykotlarını sürdürdü.

İTÜ: ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE KAPI KİLİTLENDİ



İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de boykota yoğun katılım gözlemlendi. Rektörlük, "derslerin yapılmaması ve/veya sınavların ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değildir" açıklaması yapmasına rağmen öğrenciler derslere girmedi.

Boykot eylemi sırasında, öğrencilerin Maçka Binası'na girişi engellendi ve binanın kapısı kilitlendi.

Öğrenciler, binadan pencereler yoluyla çıkarak boykota katılmak üzere kampüse yürüdüler. Ayazağa Kampüsü'ndeki büyük boykot eylemi için İşletme Fakültesi öğrencileri, Maçka'dan Osmanbey Metro durağına yürüyüş düzenledi. Çevredeki vatandaşlar öğrencilere alkışlarla destek verdi.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



Yıldız Teknik Üniversitesi'nde birçok fakülte boykota katıldı. Hazırlık öğrencileri, ders boykotlarını tartışmak üzere forum düzenledi ve saat 12.00'de hazırlık binası önünden yürüyüşe geçtiler. Rektörlük, boykota destek veren akademisyenleri soruşturma ile tehdit etti, ancak buna rağmen eylemler büyük bir katılımla devam etti.