Üniversiteli Cumhuriyetçiler'den 'Egemenlik bizimdir' yürüyüşü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir araya gelen Üniversiteli Cumhuriyetçiler, I. TBMM Binası önünde basın açıklaması yaptı. Grup, açıklamanın ardından “Egemenlik Bizimdir” sloganıyla Anıtkabir’e yürüdü.

Basın açıklamasında konuşan Üniversiteli Cumhuriyetçiler Genel Koordinatörü Kıvanç Tuna, hareketin kuruluş sürecine değinerek, ‘’Üniversiteli Cumhuriyetçiler olarak hareketimizin başlangıcından bu yana geçen bu üç ayda Atatürkçü, cumhuriyetçi ve vatansever gençleri bir araya getirme mücadelemizi sürdürüyoruz. 4 Ocak’tan bu yana bize katılan arkadaşlarımızla beraber bugün burada yerimizi aldık. Üniversiteli Cumhuriyetçiler, içinde bulunduğumuz bu zor günlere sıra arkadaşlarımızın verdiği haklı tepkiler sonucunda kuruldu ve kuruluş sürecine devam etmektedir. Bizler bu mücadeleyi eylem içinde yarattık, meydanlarda yapılan yürüyüşlerden tutun dergilerde, gazetelerde yazdığımız yazılarla yarattık. İşte bugün burada, eylem içinde mücadelemizi yaratmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki bundan sonra bir çığ gibi büyüyerek yolumuza devam edeceğiz!’’ dedi.

Yürüyüşe katılan kurumlardan Sosyalist Cumhuriyet Gençliği Genel Sekreteri Mete Utku Kılıç ise konuşmasında gençliğin güncel sorunlarına dikkat çekti; ‘’ ’Biz bu ülkenin gençliği olarak yalnızca iş, yalnızca ekmek istemiyoruz. Biz onurlu bir yaşam istiyoruz! Biz eşitlik istiyoruz! Bugün Türkiye’de milletin değil, torpilin egemen olduğu bir düzen kurulmuştur. Paranın, ayrıcalığın, bağlantıların, Ankara’daki ‘dayılar’ın belirlediği bir düzen! Gençliğe biçilen rol açıktır: Susmak, boyun eğmek, kabullenmek, işsiz kalmak, yoksullukla yaşamak. Ama biz bu rolü en gür sesimizle reddediyoruz! Sıra arkadaşlarım, her bir yandan saldırı altındayız! Egemenliğimiz değil köprülerimiz satılırken sessiz kalamayız. Akbelen Ormanları talan edilirken susamayız. Giresun’un toprakları maden sahalarına çevrilirken bekleyemeyiz! Bu bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ancak daha birkaç gün önce, çocuklarımız katledildi. Öğretmenlerimiz katledildi. Görevini yapması gerekenler görevini yapmıyor. Sokakta, hastanede, okulda şiddet her yerde! Sistem, bu bozuk düzen insanı insana kırdırtıyor ve pişkince gülüyor. Çünkü biliyorlar ki bizim yürüdüğümüz sokaklarda yürümüyor, bizim gittiğimiz hastanelere gitmiyor, çocuklarını bizim gittiğimiz okullara göndermiyorlar.’’

Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Erdem Engin de yaptığı konuşmada, çocuk işçiliği ve gençliğin yaşadığı sorunlara değinerek, “Biz bugün buraya sadece bayram kutlamaya gelmedik; okulda, sokakta, işte, ‘eğitim’ adı altında MESEM’lerde can veren kardeşlerimiz için, arkadaşlarımız için yürümeye geldik! Bizim mücadelemiz; çocukların fabrikalarda can vermediği, sokaklarda korkmadan oynayabildiği, okuluna korkmadan gittiği bir Türkiye mücadelesidir. Bu karanlığın karşısında sarsılmaz bir barikat gibi biz varız, Türk gençliği var” dedi.

Katılımcılar, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık vurgusu yaptı. Yürüyüş, Anıtkabir’de son buldu. Grup, burada Andımız’ı okuyarak etkinliği tamamladı.