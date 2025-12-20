Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü: 39 suç kaydı bulunan arkadaşı gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 11:57:00
DHA
Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Yalçın'ın erkek arkadaşı B.K. (25) ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Olay, 18 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre; B.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

39 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı. B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

İlgili Konular: #Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

