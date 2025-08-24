Üniversiteli gençlerden Nana’ya destek: ‘Zulmünüze karşı dostumuzu koruyacağız’

Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi, İstanbul Üniversitesi’ndeki yemek zamları protestosuna katıldığı gerekçesiyle 21 Ağustos’ta gözaltına alınan ve gözaltında kötü muameleye maruz kalıp çıplak arama ve fiziksel şiddet uygulandığı iddia edilen Nanaxanim Babazade için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Nana’nın serbest bırakılmasını talep eden gençler, basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını inisiyatif adına Gilda Silifkeli okudu.

Silifkeli, “Bu topraklarda adalete olan inancın çoğu bitmiş olabilir, fakat egemenlerin adaletine inancımız zaten hiç olmadı. Sizin bu şüphe götürmez zulmünüze karşı dostumuzu koruyacağız. Onu derhal serbest bırakın. Örgütlü toplumsal mücadelemizin dönüştürücü baskısı her zaman peşinizde olacak" dedi.

Silifkeli, Nana adına talepleri şu şekilde sıraladı:

“Nana'ya derhal eşyaları ulaştırılsın. Nana'ya derhal vegan beslenme imkanı sağlansın. Nana derhal avukatı ile görüştürülsün. Nana ile avukatı haricinde hiçbir personel görüşmesi, polis görüşmesi yapılmasın. Nana derhal serbest bırakılsın. Geri Gönderme Merkezi (GGM) işkencesi derhal durdurulsun”

"ÖĞRENCİLİK HAKKI GASBEDİLİYOR"

Nana’nın Azerbaycan'da can güvenliği olmadığını belirten Silifkeli, “Sınır dışı edildiğinde başına ne geleceğini, bağımsız bir yargı sürecinden geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Bu hukuksuz sınır dışıyla hem masumiyet karinesi hem öğrencilik hakkı gasbediliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uluslararası sözleşmeler gereği Geri Gönderme Yasağı’na uymak zorunda olduğuna dikkat çeken Silifkeli, “Hiç kimse, hayatının, özgürlüğünün ya da güvenliğinin tehlikede olacağı bir ülkeye zorla gönderilemez” dedi.