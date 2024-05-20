Üniversiteli İrem başının ağrıdığını söyleyip uyudu: Yatağında ölü bulundu!

Bartın'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici aldıktan sonra uyuyan üniversite öğrencisi İrem Er (24) yatağında ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 14:33
Üniversiteli İrem başının ağrıdığını söyleyip uyudu: Yatağında ölü bulundu!
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Olay, Bartın-Zonguldak yolu üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi.

Er, 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi.

İrem uyanmayınca oda arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İrem Er'in otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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