Üniversiteliler nasıl barınacak

05 Ağustos 2022 Cuma, 06:05

Yıllardır devam eden ekonomik kriz ve öğrencilere yapılamayan yurtlar nedeniyle bu yıl üniversiteye kayıt yaptıracak olan gençler yine barınma sorunu ile karşı karşıya kalacak. Devlet, KYK yurtlarına yüzde 80 zam yaparken, özel yurtlara ise yüzde 130 oranında zam geldi. İzmir’de en düşük sabah kahvaltılı bir yurdun yıllık ücreti 30 bin lira ile 60 bin lira arasında.

KAÇAK YURTLAR ARTTI

Fiyatları değerlendiren yurt sahibi Ayşe Dağcı Yersu, “Geçen yıl, sabah kahvaltılı 14 bin lira olan yıllık ücretimiz 30 bin liraya çıktı. Akşam yemeğini eklerseniz 45-50 bin lirayı buluyor. Bu rakam koğuş sistemi yani dört kişilik bir oda. Elektrik, su, doğalgaz ve çalışan ücretlerine gelen zamlar bizi etkiledi. Öğrenciler bu rakamı çok zor ödeyecek. Fiyata göre veliler tercih yapıyor. Daha önce arayan veliler önce yurdun kalitesini ve hizmetini soruyordu. Şimdi ise direkt fiyatı soruyor. Fiyatı öğreniyorlar ve ona göre yaşadıkları ilin dışına tercih yapıyorlar. Fiyatları ödeyemeyecek durumda iseler kendi memleketinden bir üniversiteye tercih ediyorlar” dedi. Aileleri uyaran Yersu, “Bazı kişiler apartmanları yurtlara çevirip, kiraya veriyor. Devlet ise bu kaçak yurtları denetlemiyor. Aileler dikkatli olmalı ve kaçak yurtlara öğrencilerini göndermemeli” dedi.

ÖĞRENCİYE EV YOK...

MANİSA ESNAF VE Sanatkarlar Odası ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz: Öğrencilerimiz tercihlerini yaptıktan sonra Manisa’ya gelecek.Yurt ve ev arayacaklar. Ama üniversitelilerin barınma sorunu kentimizde yıllardır çözülemedi. Konut sıkıntısı olduğu gibi ev kiraları da çok yüksek. Oturulabilir bir ev 2 bin liradan başlıyor. Öğrencilerimiz barınma sorunu yaşayacak, acilen çözüm bulunmalı.

DENETİM YAPIYORLAR

Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Dayanışma Derneği Başkanı Şebnem Güler, “Her iki tarafta artan maliyetler nedeniyle çaresiz. Artışlar yüzde 130’a kadar ulaştı. Bu rakamları öğrencilerin ödemesi biraz imkânsız. Mecburen aile fedakârlık yapıyor veya öğrenci çalışmak zorunda kalıyor. Bu fırsatı olmayan öğrenciler, kaçak yurtlara ya da kontrol edilemeyen tehlikeli alternatif alanlara yöneliyor” dedi. Yurt denetimlerinin iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanmasıyla kaçak yurtların denetlenmediğini ifade eden Güler, “Yurtlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde iken özel komisyonu vardı. Müfettişler şikâyet üzerine gidip denetliyor, ceza kesiyor veya ruhsatı iptal ediyordu. Ama şimdi, kaçak yurtları ihbar ettiğimiz zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın denetleyecek ekibi yok. Yönetmelikte yetkileri olduğuna dair madde yok. Sadece ruhsatlı olan yurtları denetliyorlar, ruhsatsız yerleri denetleme yetkileri ve müfettişleri yok” diye konuştu.