Üniversitelilerin ‘kadın cinayetleri’ protestoları sürüyor: ‘Öfkeni diri, başını dik, kız kardeşinin elini sıkı tut’

Yayınlanma: 08.10.2024 - 18:41

Güncelleme: 08.10.2024 - 18:46

Ankara Üniversitesi öğrencileri bugün, üniversitenin Tandoğan Yerleşkesi’nde eylem düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in vahşice öldürülmesine yönelik yapılan eyleme, öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

İlk etapta kampüs içerisine alınmayan öğrenciler, güçlükle içeri girebildi. Öğrenciler içeri alınmamalarına ‘Silah yok, bıçak yok beni neden almadın?’ sloganlarıyla tepki gösterdi. Ellerinde öğrenci kartlarıyla yürüyen öğrenciler, “Katillerden hesabı kadınlar soracak, Kadın, yaşam, özgürlük, Kızını koruma oğlunu eğit” sloganları attı.

Öğrencilerin ellerinde, “Eğer sıradaki bensem anneme sarıl bu şehri yak, Kalanların gidenlere borcudur mücadele” yazılı dövizler yer aldı. Tüm öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında ise, “Sizin iktidarınızda kadınlar öldürülüyor, yoksullaştırılıyor, ötekileştiriliyor. Erkek katlederken, devlet erkeği koruyor. Biz kadınlar, koruyandan da cesaretlendirenlerden de hesap soruyoruz. Artık yeter” ifadeleri kullanıldı.

“İKTİDAR KENDİ POLİSİNİ BİLE KORUYAMIYOR”

Kadınların katledilmesine karşın AKP iktidarının önleyici ve caydırıcı adım atmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Üstüne üstlük kolluk kuvvetleri, kadınların şiddet karşıtı eylemlerini önlemek için kadınlardan önce alanlarda olmaktadır. Geçtiğimiz ay canice katledilen Narin Güran için ‘aile bizim dostumuz’ diyen AKP iktidarı, bulduğu her fırsatta failleri aklarken rejime direnen kadınları yasalarla, kolluk kuvvetleriyle susturmaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde gördük ki iktidar, kendi polisini bile erkeklerden koruyamıyor” denildi.

Açıklamada, Devletin şiddet gören kadınların sesini duymadığı vurgulanarak, “AKP iktidarında failler karakollardan ellerini kollarını sallayarak çıkabilmekte, cezasızlık politikalarıyla kadınlar yaşamdan koparılmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’ni feshedip, 6284 sayılı kanunu tartışmaya açan iktidarın sağlık bakanı, kadınların nasıl doğum yapacağına bile müdahale edip bedenlerini denetim altına almaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi’nde de öğrenciler ayaktaydı. Orada yapılan açıklamada ise, “Bizler bugün İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkanlara karşı, faili meçhul kadınların katillerini bulmayan, adaleti yerine getirmeyenlere sesleniyoruz. Kadınlar, öğrenciler ve çocuklar el ele vererek bu düzeni değiştireceğiz. Olduğumuz her yerde, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyeceğiz” denildi.

Eylemde, “Kadın cinayetleri politiktir, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sloganları atıldı. Öğrenciler ellerinde “Öfkeni diri, başını dik, kız kardeşinin elini sıkı tut, Narin için adalet” yazılı dövizler yer aldı.