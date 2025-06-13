Üniversiteye hazırlanıyordu: 17 yaşındaki kayıp Elif aranıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde lokanta işleten Mehtap ve Yusuf Başçı çiftinin üniversite sınavına hazırlanan kızları Elif, 4 Haziran'da işten ayrıldığı kafeye eşyalarını götürüp, teslim edeceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Elif Başçı'ya ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekiplerin arama çalışmasında, Elif'e ait bir iz bulunamadı. Elif’in annesi Mehtap Başçı, "Olaydan bir gün önce, 3 Haziran'da babası ona, 'Üniversite sınavına gireceksin, çalıştığın kafede çok yoruluyorsun ve geç geliyorsun, artık kafeye gitme. İstiyorsan da gel benim yanımda çalış' dedi. Elif de önce 'tamam' sonra da 'ben kafede çalışmaya devam etmek istiyorum' dedi. Kız kardeşine de 'ben gideceğim' demiş. Tabii biz anlamadık. Sabah olunca kalkıp giyindi, sonra ben 'Elif nereye' diye sordum. 'Gidip eşyalarını teslim edeceğim ve sonra dükkana yanınıza geleceğim' dedi. Ben de 'geç kalma, gel' dedi. Bizim servisimiz 11.30 ile 12.00 arasındadır, bazen bize yardıma da gelirdi. Ama gelmedi. Ablası da onu aradı ama ulaşamadı. Ablası, 'içimde bir sıkıntı var, iş yerine gideceğim' dedi. İş yeri sahibi, ablasına 'Elif gelip, anahtarı bırakıp çıktı’ demiş. Gidiş o gidiş, o saatten sonra artık ondan haber alamadık. Kamera kayıtlarından nereye gitmiş, hangi araca veya otobüse binmiş muhakkak çıkardı. Neden hala bir iz yok? Belki bize kızmış, belki psikoloji bozulmuş ama bu kadar süre dayanamaz arardı. Beni izliyorsa eğer gelsin evine. Bu kadar acı çektiğimiz yeter. Bir oğlumu lösemiden kaybettim, bence bu acı daha zordur. Ölümden daha zordur. Onunki daha zordur" dedi.

"PERİLAN HALDEYİZ"

Elif'in babası Yusuf Başçı ise kızının bulunmasını isteyerek, "Benim kızım zorla tutuluyor yoksa dayanamaz arardı bizi. Elif böyle yapmaz. Annesini veya ablasını arar, illaki birimizi arardı. Bilmiyoruz, her şey şüpheli, hiçbir şey elimizde yok. Perişan haldeyiz, ölüyüz, psikolojimiz bozuldu. Ne olur kızımı bulun. Adalet Bakanlığı buna bir el atsın. Kızım nerede yaşıyor, nerede yatıyor, ne içiyor, ne yiyor, daha 17 yaşında bir çocuk" diye konuştu.

"LÜTFEN GEREKEN YAPILSIN"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, bir an önce Elif’in bulunmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Bir kız çocuğumuz kayıp. Tabii ben dosyayı yeni aldım. Aile zaten kayıp başvurusu yapmış. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Buradan biz de sesleniyoruz, bu çocuğumuz daha 17 yaşında. Evden çıktıktan sonra gittiği iş yerinden de çıkıp, bir daha haber alınamaması, hepsi şüpheli hareketler. Bununla alakalı bakanlığımızın el atmasını istiyoruz. Bir an önce kötü haber almadan çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Aile perişan durumda, lütfen gereken yapılsın."