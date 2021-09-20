Üniversiteye kayıt yolunda kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Çorum'da Dursun Er'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atıp devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki eşi Hatice, çocukları Rıza ve Dilanur Er ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun kara yolunda meydana geldi. Dursun Er idaresindeki 06 BDB 875 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atıp refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücünün eşi Hatice Er ile çocukları Rıza ve Dilanur Er, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KOPAN PARMAK ARADILAR
Bu arada hastaneye kaldırılan Hatice Er'in bir parmağının koptuğunun belirlenmesi üzerine trafik ekipleri, kaza yerinde kopan parmak aradı. Bulunan kopan parmak ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Dursun Er'in cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ailenin kızları Dilanur'u, Ankara'dan Samsun'a üniversite kaydı için götürdükleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- AKP, MHP'yi ikna edemedi
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- Kritik karar öncesi dolar/TL kuru sıçradı!