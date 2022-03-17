Unkapanı Köprüsü için uzmanlardan uyarı: 'Rapor beklenmeli'

17 Mart 2022 Perşembe, 14:18

Fatih Unkapanı Küçükpazar ile Beyoğlu'na bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü olarak bilinen Atatürk Köprüsü, farklı bağlantı noktaları son 1 ay içerisinde 4 kez ayrıldı.

İlk ayrılma 20 Şubat Pazar günü 20 santimetre şeklinde gözlendi. Bu şekilde trafik akışı devam ederken 11-12-13 Mart tarihlerinde ise köprü 3 gün üst üste farklı bağlantı noktalarından ayrıldı. 3 gün içerisinde 12-25 santimetre aralıklarla açılan bağlantı noktaları nedeniyle köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Sorunun giderildiği belirtilerek köprünün bazı şeritleri kapatılarak, kontrollü olarak trafiğe açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri konuya ilişkin masa kurdu. Uzmanlar raporun beklenmesi gerektiğini söylüyor.

"6-12 AY SÜRE ARALIĞINDA KÖPRÜNÜN İZLENMESİ LAZIM"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, köprünün yaklaşık 1 yıl süre izlenmesi gerektiğini belirterek “Derzler köprüde pek çok etki altında. Örnek vermek gerekirse, ısı genleşmeleri altında, sıcaklık ya da soğuk havalarda ya da kar, deprem, rüzgar gibi diğer etkiler altında yapının ana elamanlarında olası büyük etkileri azaltmak amacıyla yapılan noktalardır. Unkapanı Köprüsü'nde de bu şekildeki noktalarda birtakım hasarlar ortaya çıktı. Bu süreç içerisinde mutlaka köprünün 'Yapı Sağlığı İzleme' yöntemi dediğimiz yöntemlerden biriyle bu açılma kapanmaların 6 ay ya da 1 yıl gibi süreyle izlenmesi lazım. 24 tane dubadan 21 tanesinin değiştirildiği söyleniyor, sorun bu derzlerde yoğunlaşıyor. Bundan sonra alınması gereken önlemler var. Mesela, bu derz noktalarının yerinde değiştirilmesi gerekiyor. Bu yöntemle köprünün ömrü uzatılabilir" dedi.

"ÖMRÜ 75-100 YIL ARASINDA AMA İYİ BİR BAKIMLA ÖMRÜ UZATILIR"

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, “İzleme yöntemiyle köprü kullanılabilir. Köprü 1940'larda yapılmış, 82 yıllık bir köprü, genelde bu tür yapıların ömrü 75-100 yıl arasında olur. Ancak dünyaya baktığımız zaman örneğin; İlk Demir Köprü İngiltere'de Severn Nehri üzerinde inşaa edilmiştir. Bu köprünün yaşı 241 yıl, aslında sorun köprünün yaşıyla ilgili değil. Elbette yaş önemli ancak bakım daha önemli. İyi bir bakımla köprünün ömrünü uzatabilirsiniz" diye konuştu.

"BAKIM ONARIMIN YAPILMASI İÇİN RAPORUN BEKLEMESİ LAZIM"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ersoy, bakım ve onarımların yapılması için raporun beklenmesi gerektiğini söyleyerek "Kesin ve net bilgi kurul incelemesinden ve raporun hazırlanmasından sonra söylenebilir. 1 ay içerisinde 4 defa açılması nedeniyle kurul toplandı. Bunun giderilmesi için ve bakım onarımın yapılması için raporun beklenmesi lazım. Daha önce de problemler oluyordu, bunun için Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleler yapıyordu. Daha önce açılma olduğunu hatırlamıyorum, böyle bir olay yaşanmamıştı" diye konuştu.

“TRAFİK DEVAM EDERKEN ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mimar Arif Gürkan Alpay, ise köprüde herhangi bir sorun olmadığını belirterek, “Trafik devam ederken, köprünün çalışmaları ve uygulamaları yapılabilir. Bu görmüş olduğunuz açıklık ilk gün açıklık olan yer değil. İlk günkü açıklık yaklaşık 25 metre ilerideydi. Oranın açıklığı 25 cm olduğu için risk taşıyordu çünkü teker, lastik, araç düşebilirdi. Buranın ise açıklığı 10-12 cm bir açıklık. Bu köprü çökme yapacak bir köprü değil. Birinci aşamada tekerlerin, motosikletlerin ve scooterların düşmemesi için yolu tek şeride düşürdük. Teker ve araç konforunu da gerçekleştirdikten sonra zaten bir sorun kalmayacak. Bu köprünün taşıyıcı aksında bir sorun yok, yapısal bir sorunu yok bu nedenle trafiğe açılabilir. Bu yüzer bir sistem zaten orası bir kapı aralığı ve özellikle 10-12 cm genişlikler standart ölçülerdir" şeklinde konuştu.

"AKADEMİSYENLERLE BİRLİKTE 3 GÜN TOPLANTI YAPTIK"

Arif Gürkan Alpay, acil bir masa kurulduğunu söyleyerek, “Akademisyen hocalarla birlikte bir araya geldik, yaklaşık 3 gün toplantı yaptık. 'Burada bir sorun yok' demek için bile 3-4 saat öncesinden hızlı toplantılar yaparak ilk müdahaleleri yaptık. Bunu bir şeyin üzerini kapatmak için değil doğrusunu bulmak için yaptık. Derzlerde son ölçümler ve son çalışmalar yapılıyor. Çalışmaların ardından geçiş konforunu rahatlatıp yolu komple açacağız" dedi.