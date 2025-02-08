'Devlet Bahçeli seçimi göremez' demişti: Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Saraç’ın neden gözaltına dair bir bilgi bulunmazken, 6 Şubat’ta yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu.
PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Saraç’ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.
Saraç, bir paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. VIP kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar.”
Etiketler: #gözaltı #astrolog #Astroloji #Hilal Saraç
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