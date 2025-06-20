Ünlü baharat markasında 'vitamin' skandalı: Bakanlık, etiket oyununu ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen ekim ayından beri, gıdada taklit veya tağşiş yapan işletmeleri düzenli olarak yayımladığı listelerle ifşa ediyor.

Bakanlık son olarak ‘19 Haziran 2025’ tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde bir skandalı daha ortaya çıkardı. Listeye göre, baharat sektörünün ünlü markalarından Arifoğlu’nun ait bir takviye edici gıdada, etiketinde beyan edilen etken maddelerin hiçbirine rastlanmadı.

ETİKETTE VAR, İÇİNDE YOK

Bakanlık denetimleri sonucu “Hamdard İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ahmet Arifoğlu” ismiyle piyasaya sürülen üründe, Vitamin C, B1, B2, B12 ve Kalsiyum Ekstratları içerdiği belirtilmesine rağmen, laboratuvar analizlerinde bu maddelerin hiçbirine ulaşılmadığını tespit etti.



