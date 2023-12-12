Ünlü dizinin çekildiği film platosunda yangın!
'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizinin çekildiği Kocaeli'ndeki film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bazı dekor ve kıyafetler, kullanılamaz hale geldi.
TRT'de yayımlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizinin çekilmelerinin yapıldığı, Gebze ilçesine bağlı Kadıllı ve Ovacık mahalleri arasında 60 dönümlük araziye kurulu film platosunda, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Selahaddin Eyyubi'nin konağı olarak kullanılan, poliüretan köpükten duvarların bulunduğu bölümdeki yangın üzerine, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürürken, bazı dekor ve kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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