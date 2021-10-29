Ünlü dolar tweetini silen Orhan Osmanoğlu'ndan açıklama: Heklendim
'Şehzade' sıfatını kullanan Orhan Osmanoğlu, 2018 yılında paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" ifadelerini kullandığı paylaşımını silmesiyle ilgili haberlere tepki göstererek, "O dönemde sayfamız heklendi" dedi.
Osmalı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunlarından olduğunu öne süren Orhan Osmanoğlu, dolardaki durumu kabul ederek, 2018 yılında yaptığı 'Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var' paylaşımını silmişti.
Osmanoğlu'nun 3 yıl önce attığı ve alay konusu olan paylaşımı dolar yükseldikçe gündeme gelmişti.
Doların TL karşısında her pik yapışında sosyal medya kullanıcıları Osmanoğlu'nun paylaşımını hatırlatarak Orhan Osmanoğlu ile alay ediyordu.
Söz konusu paylaşım:
PAYLAŞIMINI SİLEN OSMANOĞLU SÖZLERİNİN ARKASINDA
Söz konusu 'tweet'i sildiği haberlerine ilişkin yine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Osmanoğlu, "O dönemde sayfamız heklendi" dedi.
Osmanoğlu'nun ele geçirildiğini iddia ettiği hesabından yaptığı açıklaması şöyle:
"Kasım 2018 de dolar yorumu yaptık. Fikir beyanı anayasal haktır. Lakin bu yorumu bizim sildiğimizi söylüyor. Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi. Doları tuvalet kağıdına çevirdiniz diyen ABD'liler de oldu. Sözlerimizin arkasındayız"
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