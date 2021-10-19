Vahdettin'in torunu Orhan Osmanoğlu ünlü dolar tweetini sildi

Kendisini "şehzade" olarak tanımlayan Orhan Osmanoğlu, doların 10 liraya yaklaşmasının ardından 3 yıl önce attığı "dolar" tweetini sildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 10:20
Vahdettin'in torunu Orhan Osmanoğlu ünlü dolar tweetini sildi
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Osmalı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunlarından olduğunu öne süren Orhan Osmanoğlu da dolardaki durumu kabul etti. Osmanoğlu, 2018 yılında yaptığı 'Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var' paylaşımını sildi.

Osmanoğlu'nun 3 yıl önce attığı ve alay konusu olan paylaşımı dolar yükseldikçe gündeme geliyordu.

Doların TL karşısında her pik yapışında sosyal medya kullanıcıları Osmanoğlu'nun paylaşımını hatırlatarak Orhan Osmanoğlu ile alay ediyordu.

Söz konusu paylaşım şöyle:


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