Ünlü edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti

Akademisyen, edebiyatçı, çevirmen Pınar Kür yaşamını yitirdi.

Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi.

"EDEBİYATIMIZIN BÜYÜK KAYBI…"

Edebiyatçı, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür'ün hayatını kaybettiğini duyuran Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" ifadelerini kullandı.

PINAR KÜR KİMDİR?

Annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmeniydi. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı oldu. 2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.

Oyuncu Can Kolukısa ile olan evliliğinden babası gibi oyuncu olan oğlu Emrah Kolukısa dünyaya geldi.