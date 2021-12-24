Ünlü ekonomist Timothy Ash'ten iktidar yanlısı medyaya yanıt
Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımı iktidar yanlısı medya tarafından 'yanlış' anlaşıldı. Ash ise bu durumla alay eden bir paylaşımda daha bulundu.
Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikaları hakkındaki kinayesi yandaşlar tarafından yanlış anlaşıldı. Yeni Şafak ve Akit adlı ‘gazeteler’, Ash’in Erdoğan’ı övdüğünü sandı, Ash bu durumla alay etti.
Ash, perşembe günü yaptığı paylaşımda kinayeli bir biçimde, "Türkiye; Keynes, Friedman, Hayek, Solow, Samuelson, Adam Smith, Kornai, Dornbush, ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Britanya Merkez Bankası, ben ve tüm Batılı ekonomistlerin aptal olduğunu şimdi fark etti. Hepimiz ekonomi öğrenerek zamanımızı boşa harcadık. Erdoğan bütün teorileri yeniden yazdı" ifadelerini kullandı.
BirGün'ün aktardığına göre Yeni Şafak, Ash'in açıklamalarını haberleştirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi gecesi açıkladığı yeni ekonomik kararlar sonrası, '30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim' diyen İngiliz ekonomist Timothy Ash yeni bir açıklamada bulundu: 'Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı" ifadeleriyle tweetledi.
"TAMAMEN ÇILGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Paylaşımın altında birçok Twitter kullanıcısı Ash'in kinaye yaptığına dikkat çektikten sonra Yeni Şafak haberi yayımdan kaldırdı ancak tweeti silmedi.
Akit ise, Ash’in paylaşımını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide açıkladığı yenin kararlar sonrası dolar kurundaki sert düşüş dünyaca ünlü ekonomistleri de şaşkına çevirdi. İngiliz ekonomist Timothy Ash, ‘Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı’ dedi” ifadeleriyle haberleştirdi.
Daha sonra Akit’in haberini de kendi Twitter hesabından paylaşan Ash, “Ah canım… Birileri söylediklerimi tamamen yanlış anlamış gibi görünüyor. Altını çizmek gerekirse, Türkiye'deki mevcut para politikası uygulamalarının tamamen çılgın olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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