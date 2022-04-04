Ünlü gazeteci Rauf Kemal Gerz feci kazada hayatını kaybetti
Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok şirkettin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Gerz, bariyerlere çarptı.
BİR KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
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