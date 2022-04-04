Zeybek, Oktay'a sordu: 'AKP'li başkandan gazeteciye rüşvet teklifi' iddiası

04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:35

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yıllardır yeni hastane vaadi ile bekleyen Manavgat’ın hastane sorununu, mevcut hastanenin yetersiz servislerini, hastane üst yönetimine AKP’lilerin akrabalarının getirildiği iddiaları ile bir gazeteciye haber yapmaması karşılığında rüşvet teklif edildiği iddiasını verdiği soru önergeleri ile TBMM’ye taşıdı.

Zeybek, Manavgat'ta yıllar önce yeni devlet hastanesi yapılacağı sözünün verildiğini ancak geçen zamana rağmen inşaatına dahi başlanılmadığını, mevcut Manavgat Devlet Hastanesi'nin yönetimine AKP’li milletvekili ve ilçe başkanının akrabalarının getirildiği iddialarını verdiği soru önergesiyle gündeme getirdi.

"LİYAKATSİZ YÖNETİM KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"

CHP’li Zeybek, verdiği önergeyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Devlet Hastanesi ilçe nüfusu dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır. Yıllardır yeni devlet hastanesi yapılması için verilen sözler yerine getirilmemiş, ilçe halkının beklentileri giderilememiştir. Mevcut hastanenin fiziki yetersizliği ile birlikte kardiyoloji dahil birçok branşta hekim eksikliği de devam etmektedir. Ayrıca son olarak Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimliği ve üst yönetiminin AKP Antalya Milletvekili ve İlçe Başkanının yakın akrabaları olduğu iddia edilmekte ve bu durum kamuoyunun tepkisini çekmektedir. Devletin her alanında liyakatsizliğin yapıldığını yaşayarak öğreniyoruz, ancak sağlık, adalet, eğitim ve güvenlik gibi hayati alanlardaki bu liyakatsiz yönetim ülkenin geleceğini için kötü sonuçlar doğurur.”

CHP’li Zeybek önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Manavgat Devlet Hastanesi’nin yetersizliği nedeniyle söz verilen ancak hala inşaatı bile olmayan yeni hastane ne zaman yapılacaktır?

Manavgat’a yeni hastane yapılmayacak ise mevcut hastanenin büyütülmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?

Manavgat Devlet Hastanesi yerine yapılacağı söylenen ancak yıllardır inşaatı bile olmayan yeni hastanenin kapasitesi ne olacaktır? İlçenin mevcut nüfusu ve turizm dönemindeki artan nüfusu yeni hastane kapasite planlanırken dikkate alınmış mıdır?

Mevcut Manavgat Devlet Hastanesi’nde eksik servisler hangileridir? Hekim eksikliği ne zaman giderilecektir?

Manavgat Devlet Hastanesi’nin Başhekimlik dahil üst yönetiminde AKP Antalya Milletvekili ve İlçe Başkanının akrabaları olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise bu kişiler kimlerdir ve hangi kriterlere göre atama ve görevlendirmeleri yapılmıştır?

AKP İLÇE BAŞKANI GAZETECİYE RÜŞVET TEKLİF ETTİ Mİ?

Manavgat Devlet Hastanesi’ne dair haber yapan bir gazeteciye, AKP İlçe Başkanlığında rüşvet teklif edildiği iddiasını da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği önerge ile soran CHP’li Zeybek “Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde hem yürütme erkinin başı olan, hem AKP Genel Başkanı olan hemd e anayasamıza göre tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanı’na soru soramıyoruz, ama bu makamın yardımcısı Oktay, lütfedip cevap verirse, Manavgat’ta bir gazetecinin açık beyanı olan kendisine AKP İlçe Başkanlığında rüşvet teklif edildiği iddiası doğru mudur, bu iddia karşısında adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Kendisine rüşvet teklifini ifşa eden cesur gazetecinin beyanı herşeyin özetidir. AKP güç ve para ile her işi yapmaya çalışmaktadır ama unutulan şu ki paranın satın alamayacağı cesur insanlar hala bu topraklarda çoğunlukta ve AKP’den korkmuyorlar" dedi.