Ünlü iş insanı Leyla Alaton'un oğlu 'tehdit' iddiasıyla gündemde: Mahkemeden uzaklaştırma kararı!
Ünlü iş insanı Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli hakkında E.Ü. adlı bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıktı.
Sabah'ın haberine göre, ünlü iş insanı Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli hakkında mahkemeden tedbir kararı çıktı.
Leyla Alaton'un 25 yaşındaki oğlu Efe Eros Günyeli ile E.Ü. adlı bir kadının mahkemelik olmasına sebep olan süreç, Günyeli’nin E.Ü.'ye gönderdiği maillerle başladı. İddiaya göre, E.Ü.'ye birçok tehdit dolu mail atan kişi Efe Eros Günyeli'ydi.
Günyeli'nin, Alaton ailesi adına E.Ü.'yü ölümle tehdit ettiği ve bir mailde "Hoşçakal kız kardeşim, Alaton ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Tehdit içerikli mailler alan E.Ü., avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu ve tehdit maillerini de delil olarak sundu.
UZAKLAŞTIRMA KARARI
Bakırköy Aile Mahkemesi, E.Ü.'nün şiddete uğrama tehlikesini göz önünde bulundurarak tedbir talebini kabul etti.
Mahkeme, Efe Eros Günyeli'nin E.Ü.'ye karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ayrıca, Günyeli'nin mağdur kadının konutuna, okuluna ve iş yerine yaklaşmamasına yönelik uzaklaştırma kararı verildi.
Mahkeme, Efe Eros Günyeli'nin E.Ü.'yü herhangi bir iletişim aracıyla da rahatsız etmemesi gerektiğine hükmederek, şikayetçi kadının hayati tehlikesi nedeniyle geçici koruma altına alınmasına karar verdi. Tedbir kararlarının 3 ay süreyle geçerli olduğunu belirten mahkeme, kararların ihlali halinde 3 günden 10 güne, tekrarında ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis uygulanabileceğini de hatırlattı.
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