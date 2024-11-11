Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında... Batuhan Karadeniz aranıyor!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:50

Güncelleme: 11.11.2024 - 16:46

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 20 şüpheli hakkında yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da yasadışı bahis soruşturması kapsamında aralarında şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç'ın da bulunduğu çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Erbil ile Ortaç'ın yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak, yasadışı bahse teşvik ettikleri iddia edildi.

ERBİL İLE ORTAÇ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın yanı sıra sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan ve 18 milyon 900 bin takipçisi olan İbrahim Yılmaz, fenomenler Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Esma Sözen'in de aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de olduğu yasa dışı bahis soruşturması sorulan Bakan Tunç, "Bütün soruşturmaları, davaları tek tek değerlendirmemiz çok uygun değil. Burada yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var yasa dışı bahisle ilgili. Bununla ilgili gözaltılar var. Kişiler kendilerini savunacaktır, ortada kuvvetli suç şüphesi varsa gereği yapılır" ifadelerini kullandı.

BATUHAN KARADENİZ DE ŞÜPHELİ

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç dahil 16 şüphelinin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında, ünlü futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz'in de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sunucu Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında başsavcılığa getirilen ve ifadeleri alınmaya başlanan 16 kişinin isimleri belli oldu.

Şüpheliler şu şekilde:

Aleyna Göreci, Aleksandr Menshikov, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, Esma Sözen, Fuat Emre Nalbant, İbrahim Yılmaz, Mehmet Ali Erbil, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Sera Caner Sarıçam, Serdar Ortaç, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak

MEHMET ALİ ERBİL'E TUTKLAMA TALEBİ

Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra savcılığa ifade veren 10 şüpheli daha, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM"

Serdar Ortaç'ın da savcılık ifadesi sona erdi. Ortaş, nöbetçi hakimliğin bulunduğu koridora polis eşliğinde gitti. Yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, gazetecilerin sorularına, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek olduğum için üzgünüm" dedi.

Gazetecilerin, "Tutuklamaya mı sevk edildiniz" sorusuna Ortaç, "Bilmiyorum" dedi.