Ünlü isimlerin kuyumcusu Ersan Gülmez'in iş yeri kurşunlandı!

Ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez'in Nişantaşı'nda bulunan iş yerine dün gece silahlı saldırı düzenlendi.

"ŞÜPHELİ 'KURŞUNLAMA SİPARİŞİ ALDIM' DEDİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç da; saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan şüphelinin ifadesini paylaştı. Erdinç, şüphelinin ifadesinde, “İnternetten kurşunlama sipariş aldım, kimin işyerine ateş ettiğimi bilmiyorum” dediğini aktardı.

G Ö ZALTINA ALINIP, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMI Ş TI!

Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünler satan, çektiği videolarla gündem olan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez 18 Ağustos tarihinde gözaltına alınmıştı. Gülmez daha sonra, 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.