8.11.2025 15:44:00
Haber Merkezi
Ünlü isimlerin kuyumcusu Ersan Gülmez'in iş yeri kurşunlandı!

Ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez'in iş yeri gece yarısı kurşunlandı. Ersan Diamond’ın sahibi Gülmez, 18 Ağustos tarihinde gözaltına alınmış ve 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez'in Nişantaşı'nda bulunan iş yerine dün gece silahlı saldırı düzenlendi.

"ŞÜPHELİ 'KURŞUNLAMA SİPARİŞİ ALDIM' DEDİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç da; saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan şüphelinin ifadesini paylaştı. Erdinç, şüphelinin ifadesinde, “İnternetten kurşunlama sipariş aldım, kimin işyerine ateş ettiğimi bilmiyorum” dediğini aktardı.

GÖZALTINA ALINIP, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI!

Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünler satan, çektiği videolarla gündem olan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez 18 Ağustos tarihinde gözaltına alınmıştı. Gülmez daha sonra, 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Kuyumcu #ünlü

