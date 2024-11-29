Ünlü kargo firmasında büyük soygun: İçinde 110 bin dolar olan kasayı çaldılar!

İstanbul Fatih'te şüpheli 3 kişi uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının kepengini kırıp içeri girdi. Şüpheliler içinde 110 bin dolar bulunan para kasasını çalıp kayıplara karıştı.

Ünlü kargo firmasında büyük soygun: İçinde 110 bin dolar olan kasayı çaldılar!
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:41

Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde dün gece 04.00 sıralarında şüpheli 3 kişi bir otomobille uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının olduğu sokağa geldi.

Şüphelilerden ikisi otomobilden inerek levye yardımıyla firmanın kepengini açıp içeri girdi. Bir süre içeride vakit geçiren şüpheliler daha sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan para kasasını aldı.

Kasayı kaldıramayan şüpheliler kasayı merdivenlerden yuvarladıktan sonra geldikleri otomobilin bagajına yükleyip kaçtı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE BULUNMALARI'

Firma yetkilisi Ersin Tombul, "Gördüğünüz gibi gece saatlerinde 3 tane hırsız gelip patlatmışlar. En büyük temennimiz bir an önce bulunmaları. Araçla gelip kepengi kırıyorlar. Hepsi kamera kayıtlarında var zaten. 100 bin doların üzerinde zararımız var" dedi.


Etiketler: #hırsız #kargo

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