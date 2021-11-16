Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson'dan sokak müzisyeni çocuklarına büyük süpriz

16 Kasım 2021 Salı, 09:52

Keman sanatçısı Canan Anderson, sokakta müzisyen çocuklarla bir araya geldi.

Anderson, önce sokak müzisyeni çocuklardan aldığı kemanı çalmayı bilmiyormuş gibi davrandı sonra ise kemanla 'Nihavend Longa' isimli parçayı çalmaya başladı. Anderson'ın hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çocuklar, parçaya trompet ve darbukayla eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı Anderson, "Arada muzurluk iyidir" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar;