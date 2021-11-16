Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson'dan sokak müzisyeni çocuklarına büyük süpriz
Sokakta müzisyen çocuklarla bir araya gelen ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, çalmayı bilmiyormuş gibi yaptığı keman ile sergilediği performansla çocuklara şaşkınlık yaşattı.
Keman sanatçısı Canan Anderson, sokakta müzisyen çocuklarla bir araya geldi.
Anderson, önce sokak müzisyeni çocuklardan aldığı kemanı çalmayı bilmiyormuş gibi davrandı sonra ise kemanla 'Nihavend Longa' isimli parçayı çalmaya başladı. Anderson'ın hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çocuklar, parçaya trompet ve darbukayla eşlik etti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı Anderson, "Arada muzurluk iyidir" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar;
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