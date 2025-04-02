Ünlü makarna markasında sağlık skandalı: Marketlerden apar topar toplatılıyor

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:23

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:24

Nestle, ABD'de tüketicilerden gelen şikayetlerin ardından popüler dondurulmuş makarna markası Lean Cuisine’a ait bir ürünü geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırma kapsamında, Lean Cuisine Butternut Squash Ravioli'nin 50 binden fazla kasası market raflarından toplatılıyor.

Geri çağırma işlemi, 37 eyalette satışa sunulan ve 9 7/8 ons (yaklaşık 280 gram) plastik tepsilerde paketlenen ürünleri kapsıyor.

Ürünlerin parti numaraları 4261595912 ile 5038595912 arasında değişirken, son tüketim tarihleri Ekim 2025 ile Mart 2026 arasında yer alıyor.

İÇİNDEN AHŞAP BENZERİ MADDE ÇIKTI

Geri çağırmanın nedeni ise oldukça dikkat çekti. Bir tüketicinin ravioli içerisinde odun benzeri yabancı bir madde fark etmesi üzerine harekete geçildi. Nestle yetkilileri, söz konusu maddenin sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirterek, tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.

MARKETLERDEN GERİ TOPLATILIYOR

Nestle’den yapılan açıklamada, şimdiye kadar söz konusu ürünle bağlantılı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediği ifade edildi. Ancak şirket, her ihtimale karşı önlem olarak ürünleri toplatma kararı aldığını duyurdu.

Nestle, ilgili ürünü satın alan tüketicilerin, ürünleri aldıkları mağazalara iade etmelerini istedi. Açıklamada, “Ürünlerimizin kalitesi ve güvenliği bizim için her zaman birinci önceliktir. Yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dileriz” denildi.