Sahur için hem pratik hem doyurucu lezzet: Makarna böreği tarifi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 21:12

Güncelleme: 02.03.2025 - 21:12

Ramazan ayında sağlıklı, doyurucu ve pratik bir sahur yemeği arıyorsanız, makarna böreği tam da ihtiyacınız olan lezzet! Hem tok tutan hem de hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, sahurda sizi uzun süre tok tutacak besleyici özelliklere sahip. Aynı zamanda lezzetiyle de tüm aile bireylerinin favorisi olacak bir seçenektir. Peki, sahur için hem pratik hem doyurucu bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, makarna böreği tarifi...

MAKARNA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

250 gram makarna (penne veya fiyonk tercih edebilirsiniz)

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

200 gram beyaz peynir (ya da lor peyniri)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yufka (5-6 adet)

Sıvı yağ (yufkaların arasını yağlamak için)

MAKARNA BÖREĞİ YAPILIŞI

Makarna paketinin üzerinde belirtilen süreye göre bol tuzlu suda makarnayı haşlayın.

Haşlandıktan sonra süzün ve bir kenarda soğumasını bekleyin.

Bir kaba yumurtaları kırın, üzerine yoğurdu, sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.

Ardından tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Beyaz peyniri çatalla ezin ve rendelenmiş kaşar peyniriyle karıştırın.

Soğuyan makarnayı da bu karışıma ekleyin.

Fırın tepsisini yağlayın ve üzerine bir yufka serin.

Yufkanın üzerine sıvı yağ sürün.

Üzerine bir yufka daha serin ve tekrar yağlayın.

Bu işlemi 2-3 kat yufka ile yaparak alt tabanı hazırlayın.

Hazırladığınız makarna ve peynir karışımını, yağladığınız yufkanın üzerine eşit şekilde dökün.

Kalan yufkaları teker teker üst üste koyun ve her katı yağlayarak böreği kapatın.

Böreğin üzerine yumurtalı karışımdan sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika boyunca, üstü iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız makarna böreğini dilimleyerek sıcak ya da ılık olarak servis yapın.

Afiyet olsun!