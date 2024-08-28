Ünlü market zinciri BİM'den aldığı sütlaç küflü çıktı
Adana'da bir kişinin BİM marketten aldığı sütlaç küflü çıktı.
Adana'da yaşayan Oğuz B., iddiaya göre dün akşam merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bulunan BİM marketten 2 adet sütlaç satın aldı. Şahıs, eve gittiğinde sütlaçların küflü olduğunu fark etti. Oğuz B., sütlaçların son tüketim tarihinin ise 29 Ağustos olduğunu gördü.
Sosyal medyada paylaşım yapan Oğuz B., “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben parasında değilim ama bunu bir çocuk alıp yese ne olacaktı. Kasiyer bir de bana bunu ‘Satış yapmam lazım' diyerek sattı” dedi.
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