Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Restoranda bulunan bir kişi yaralandı, işyerinde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.