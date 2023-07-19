Ünlü şef Danilo Zanna'ya çalışanlarından darp
Ünlü şef Danilo Zanna'nın, çalışanları tarafından darbedildiği iddia edildi. Saldırıya güvenlik görevlilerince müdahale edilirken taraflar karakola götürüldü.
TV 8'de yayınlanan MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, çalışanlarının saldırısına uğradı.
TV100'den Barış Ağıl'ın haberine göre, alışveriş merkezi (AVM) Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darbedildi.
Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.
Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.
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