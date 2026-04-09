Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Soruşturma dosyasında yer alan deliller ışığında, aralarında popüler yemek programlarıyla tanınan şef Somer Sivrioğlu’nun da yer aldığı toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet birimlerinin operasyon için düğmeye bastığı sırada, Sivrioğlu'nun bir süredir yurt dışında olduğu tespit edildi. Hakkındaki kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan ünlü şef, sürece dair bilgilendirmede bulundu.
"İFADEMİ VERMEK ÜZERE GELİYORUM"
Mesleki çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 aydır Avustralya’da bulunduğunu belirten Somer Sivrioğlu, hakkındaki kararı bu sabah öğrendiğini ifade etti. Sivrioğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum."
"SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRECEĞİM"
Devletin yürüttüğü soruşturmalara saygı duyduğunu vurgulayan Sivrioğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.
Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
1-Hafsanur SANCAKTUTAN
2-Emir Can İĞREK
3-Somer SİVRİOĞLU
4-Serra PİRİNÇ
5-Ogün ALİBAŞ
6-Utku ÜNSAL
7-Sinem Özenç ÜNSAL
8-Elif Büşra PEKİN
9-Ahsen EROĞLU
10-Burak DENİZ
11-Mert DEMİR
12-Emre (FEL) ÖZTÜRK
13-Ender EROĞLU
14-Enes GÜLER
Öte yandan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'nun gözaltına alınamadığı aktarıldı.