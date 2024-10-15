Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:41

Geçen yıl aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen'i aradı.

Sabah'ın haberine göre ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi. Özgen, arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen, hemen banka yetkililerini aradı.

10 YIL HAPİS İSTENİYOR

Ünlü sunucu, hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa A.'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.