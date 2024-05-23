Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna 'bakıcı' şiddeti

Cansu Canan Özgen oğlunun, bakıcısı tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:50
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna 'bakıcı' şiddeti
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Sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia edildi.

NTV'nin haberine göre, geçen temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 3 yaşındaki Ali E.'nin darp edildiğini komşuları ihbar etti.

21 Temmuz 2023 günü Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu Ali E. bakıcısı U. M. ile birlikte Eyüp'te bulunan parka gitti. Parkta oyun oynayan Ali E. bir süre sonra iddiaya göre bakıcısı tarafından darp edildi.

PARKTA ŞİDDET İDDİASI 

Olayın görgü tanıklarından bir kişi, Ali E.'nin babası Erden Eryüz'ü aradı.

Durumu öğrenen ünlü sunucu Özgen ve eski basketbolcu eşi Eryüz polis merkezine giderek bakıcıdan şikayetçi oldu. U. M. karakoldaki ifadesinde, 6 aydır Ali'nin bakıcısı olduğunu kendisine bu zamana kadar hiç vurmadığını evladı gibi kendisini sevdiğini söyledi.

Ali'nin parkta köpek pisliğini eline aldığını yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti.

U. M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını söyledi. Yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.

Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak  U M.'nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında "Basit Yaralama" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.


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