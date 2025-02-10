Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'i yüzbinlerce lira dolandırdı: Cezası belli oldu
Telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp sunucu Cansu Canan Özgen’i 450 bin lira dolandıran şüpheli Mustafa A. hakkındaki karar açıklandı.
Televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen, 2023 yılının Aralık ayında dolandırıcıların hedefi oldu.
Mustafa A. isimli şüpheli, banka numarasına benzeyen bir hattan ünlü sunucuyu arayarak hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.
Arayanın banka görevlisi olduğuna ikna olan Özgen, kendisine söylenenleri gerçekleştirdi.
Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen hemen banka yetkililerini aradı.
Sabah’ın haberine göre, ünlü sunucu hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti.
Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
4 YIL 2 AY HAPİS, 417 BİN LİRA PARA CEZASI
Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Mustafa A. hazır edildi. Davaya Cansu Canan Özgen ve avukatı da katıldı. Tarafların savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Mustafa A. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca 417 bin lira para cezası ödemesine hükmedildi.
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