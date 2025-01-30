Sosyal medya üzerinden tatilcileri dolandırdılar: 2 tutuklama

Antalya'da sosyal medya hesapları üzerinden sahte reklam vererek 'nitelikli dolandırıcılık' suçu gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden tatilcileri dolandırdılar: 2 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:29

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte tatil reklamı vererek iletişime geçen kişilerin dolandırılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler, Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital meteryale ele geçirildi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalanırken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #dolandırıcılık #dolandırıcı

İlgili Haberler

Materyallere el konuldu... Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Materyallere el konuldu... Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Kamu kurumlarında 'iş yapma' vaadiyle dolandırıcılık... Firari hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

Kamu kurumlarında 'iş yapma' vaadiyle dolandırıcılık... Firari hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
Samsun'da 'araç kiralama ilanıyla' dolandırıcılık: Cezası belli oldu

Samsun'da 'araç kiralama ilanıyla' dolandırıcılık: Cezası belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler