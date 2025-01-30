Sosyal medya üzerinden tatilcileri dolandırdılar: 2 tutuklama
Antalya'da sosyal medya hesapları üzerinden sahte reklam vererek 'nitelikli dolandırıcılık' suçu gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte tatil reklamı vererek iletişime geçen kişilerin dolandırılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekipler, Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital meteryale ele geçirildi.
Operasyonda, 16 şüpheli yakalanırken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Etiketler: #Antalya #dolandırıcılık #dolandırıcı
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