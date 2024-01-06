Yayınlanma: 06.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 06.01.2024 - 17:41

Canlı yayın sırasında öksürmeye başlayan sunucu Cansu Canan Özgen heimlivh manevrası sayesinde kurtarıldı. Yaşanan olayın ardından araştırma konusu hâline gelen Cansu Canan Özgen yurttaş tarafından merak edildi. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında? Cansu Canan Özgen nereli?

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

23 Eylül 1989 İstanbul doğumlu olan Cansu Canan Özgen liseyi Bayrampaşa Anadolu Lisesinde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olan gazeteci staj döneminde beş hafta kömür madenine girip işçilerle yeraltında çalıştı. Kurucuları Can Gürzap ve Arsen Gürzapolan Dialog İletişim Spikerlik-Sunuculuk kursundan mezun olan Cansu Canan Özgen stajyer olarak gittiği Beşiktaş TV’de ekran önüne çıktı. Fanatik Beşiktaşlı olan Cansu Canan Özgen uzun süre BJK TV’ de çalıştı. 2012 yılında Habertürk’e gece spikeri arandığını duyan gazeteci, geceleri spikerlik yapıp sabah okula gitti. Öteki Gündem’in sunuculuğunu yapan Cansu Canan Özgen bu kanalla yollarını ayırdı. Gündem Dışı programıyla ekranlara gelmeye devam eden Cansu Canan Özgen eşi Talha Uğurluel’dir.

CANSU CANAN ÖZGEN ÖZEL HAYATI

Gündem Dışı programıyla ekranlara gelmeye devam eden Cansu Canan Özgen Talha Uğurluel ile evlidir.

