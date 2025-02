Ünlü tarihçi Feroz Ahmad hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:56

Türkiye'nin siyasi tarihi, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına dair çalışmalarıyla bilinen Feroz Ahmad 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ahman'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

ABD'deki üniversitelerde çalıştıktan sonra Massachusetts Üniversitesi'nden emekli olarak Türkiye'ye gelen Ahmad, Türk vatandaşlığı almıştı.

Uzun yıllar Yeditepe Üniversitesi'nde ders veren Ahmad, 2014'te dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı' almıştı.

Ahmad'ın cenazesinin bugün Bostancı Kuloğlu Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Tuzla Şifa Mezarlığında toprağa verilecek.

FEROZ AHMAD KİMDİR?

Feroz Ahmad, 1938 yılında Hindistan’ın Delhi kentinde doğdu. Lisans eğitimini Delhi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra tarih alanındaki akademik çalışmalarına İngiltere’de devam etti. Londra Üniversitesi’nde ünlü tarihçi Bernard Lewis’in danışmanlığında doktora yaptı.

Doktora çalışmalarında Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi gelişmelere odaklandı. Özellikle Jön Türk hareketi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı modernleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci üzerine yaptığı araştırmalar, onun akademik kariyerinde belirleyici oldu.

Feroz Ahmad, Columbia Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda uzun yıllar ders verdi. Daha sonra Türkiye’ye gelerek Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademisyen olarak görev yaptı.

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca Osmanlı ve modern Türkiye tarihi üzerine kapsamlı dersler verdi, öğrenciler yetiştirdi ve akademik çalışmalara katkıda bulundu. 2014’te Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

ÖNE ÇIKAN KİTAPLARI

The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914 (Jön Türkler: 1908-1914 Arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Türk Siyaseti)

The Making of Modern Turkey (Modern Türkiye’nin Doğuşu)

Turkey: The Quest for Identity (Türkiye: Kimlik Arayışı)

Turkey’s Politics: The Transition to a Multi-Party System (Türkiye’nin Politikası: Çok Partili Sisteme Geçiş)

Ahmad, eserlerinde, Osmanlı’nın son döneminden başlayarak Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan süreci detaylı bir şekilde ele aldı. Özellikle Jön Türkler ve İttihat ve Terakki’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini nasıl şekillendirdiğine dair çalışmaları, tarih literatüründe önemli bir yer tutuyor.