Ünlü tekstil şirketine milyonluk 'kaçak elektrik' faturası

Yayınlanma: 26.04.2023 - 09:11

Güncelleme: 26.04.2023 - 09:11

İş insanı Nurettin Baydemir tarafından temeli atılan ve Türkiye’nin sayılı tekstil firmalarından biri olan Baydemirler Tekstil, ‘kaçak elektrikten' ceza yedi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Baydemirler Tekstil AŞ avukatı geçen günlerde, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’ye (BEDAŞ) karşı İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. ‘Tedbir’ talepli davanın gerisinde yaşananların ise dikkat çekici olduğu anlaşıldı.

224 MİLYONLUK İKİ FATURA

Dava dosyasına göre, BEDAŞ ekipleri geçen aralık ayı sonunda şirketin Esenyurt Kıraç’taki fabrikasına giderek trafolarda inceleme yaptı. Ekipler, trafoda kurulan özel düzenek sayesinde fabrika elektriğinin kaçak olarak kullanıldığını tespit etti, buna ilişkin iki fatura düzenledi.

Kaçak elektrik kullanıldığı gerekçesiyle düzenlenen iki faturanın tutarı 224 milyon 115 bin 880 lira oldu.

12 Aralık 2022’de yapılan tespit ile birlikte, taraflar arasında da zorlu bir süreç başlamış oldu. BEDAŞ, ödemenin yapılması için şirkete karşı icra takibi yaptı. Şirket, dava dilekçesine göre, mali olarak güç durumda olmasına rağmen 70 milyon liralık ödeme yaptı. Geriye ise 154 milyon 115 bin 880 liralık borç kaldı. Kalan bakiyenin ödemesi yapılmayınca, dev fabrikanın elektriği kesildi.

YAPILAN İŞLEM MEVZUATA AYKIRI

Dava dilekçesinde, şirkete kesilen 224 milyon lirayı aşkın iki faturanın da hatalı olduğu, mevzuata aykırı işlem yapıldığı görüşü öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca, kamu tarafından BEDAŞ’a verilen yetkinin de kötüye kullanıldığı önü sürüldü.

‘KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADIK’

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce fabrikaya yeniden elektrik verildi. Baydemirler Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Baydemir “Kaçak elektrik kullanmamız söz konusu değil. Trafolarda bir düzenek de kurulmuş değil. Kompresörler için yapılan bir ayarlama. Haklı olmasak dava açmazdık” dedi.

BEDAŞ’tan ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.