Çok yakında, satılan her iki araçtan biri elektrikli olacak

Yayınlanma: 21.04.2023 - 14:06

Güncelleme: 21.04.2023 - 14:06

İçten yanmalı motorları terk etmeleri için baskı altında olan geleneksel otomobil üreticileri, özellikle son birkaç yılda hayata geçirilen bir dizi mevzuat değişikliklerinin etkisiyle elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yapmaya başladı.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre; bu kapsamda, 2050 yılına kadar dizel ve benzinli araçların aşamalı olarak yerlerini yeni nesil araçlara bırakması hedefleniyor. Elektrikli araç yarışından geri kalmak istemeyen üreticiler bu alanda uzun vadeli stratejileri doğrultusunda birbiri ardına atılımlar gerçekleştiriyor.

PwC'nin Giga Fabrikalar ve Ham Maddeler raporuna göre, 'Giga' ölçeğindeki fabrikalar, artık elektrikli araçlar için batarya, lityum-iyon pil üreten büyük ölçekli tesisleri tanımlamak için kullanılıyor.

Raporda, 2030 yılında satılan her iki araçtan birinin bataryalı elektrikli araç olacağı öngörüsü yer alıyor. Buna göre, küresel batarya talebinin önümüzdeki yıllarda yüzde 35 kadar artması bekleniyor. Artan batarya hacimleri de bu yükselişte etkili olurken talebin 3.6 TWh’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli araçlara geçiş, yalnızca bataryaya değil, aynı zamanda batarya hücrelerinde kullanılan ham maddelere olan küresel talebi de tetikliyor.

Özellikle lityum, nikel ve grafit gibi maddelere olan talep de yükseliyor. Öyle ki, küresel talebin, 2030 yılına kadar 400 bin tondan 6 milyon tona çıkması bekleniyor.

2030’a kadar etken madde küresel pazarının 15 kat büyümesi, grafit ve nikelin yanı sıra lityum, manganez ve kobaltın da bu eğilimi tetikleyen en önemli faktörler olması bekleniyor.

ÜRETİMİN YÜZDE 80'İ ÇİN'DE

Rapora göre, küresel batarya ve bileşen üretiminin yaklaşık yüzde 80’i Çin'de gerçekleşiyor. Ülke ayrıca batarya tedarik zincirine de hakim bir konumda.

Ancak rapora göre AB ve ABD elektrikli araç talebinin yaklaşık yüzde 40’ını karşılama potansiyeline sahip iki önemli oyuncu ve yerel batarya tedarik zinciri sayesinde, gelecekte küresel batarya üretimi dağılımı daha dengeli hale gelebilir.

Özellikle Avrupa, Çin dışında yeni elektrikli araç lityum iyon pil kapasitesi açısından en hızlı büyüyen bölge haline geldi. Avrupa’nın 2030 yılına kadar giga fabrikaların büyük bir kısmına ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

Hali hazırda dünyadaki elektrikli araç üretiminin yaklaşık yüzde 28’ini gerçekleştiren Avrupa’da, küresel batarya hücresi üretimi yüzde 10 ile sınırlı. Kıtada, grafit, nikel, lityum, manganez ve kobalt gibi etken madde üretiminin ise yüzde 1’inden az bir kısmı yapılıyor. Küresel etken madde işlemesinin ise yüzde 1’i Avrupa’da gerçekleşiyor.

Raporda, AB’de lityum, nikel ve grafite odaklanan yerel etken madde işleme tesisinin bulunmadığı, bu alanda Avrupa’da ve Türkiye başta olmak üzere çevre ülkelerde yatırımlar yapılması gerektiği vurgulanıyor.