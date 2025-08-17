Ünlü yayıncı 'Jrokez' balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen 'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara'da ikamet ettiği konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Sözcü'nün aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

JROKEZ K İMDİR?

'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen’in de yer aldığı “Twitch Erik Dalı” grubunda bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.

Yayıncılık kariyerine Twitch’te başlayan Jrokez’in bu platformda yaklaşık 675 bin takipçisi bulunuyor. Son dönemde yayınlarını ağırlıklı olarak sürdürdüğü Kick’te ise yaklaşık 118 bin takipçiye sahip.