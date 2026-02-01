Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü zincir restoranda gıda zehirlenmesi iddiası: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi!

1.02.2026 15:54:00
Trabzon'un Yomra ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir restoranda yedikleri tost sonrası rahatsızlanan karı koca hastaneye kaldırıldı. Çolak ailesinin şikayeti üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemede işletmede son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Fatih Çolak (43) ile eşi Leman Banu Çolak (44), Yomra ilçesinde faaliyet gösteren MADO isimli zincir restoranda yedikleri tost sonrası mide bulantısı ve rahatsızlık şikâyetleri yaşadı.

GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan kontrollerde çiftin gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Çolak ailesinden Leman Banu Çolak, rahatsızlığının yeniden artması üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

Burada tedavi altına alınan Çolak, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

DENETİMLERDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİN KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından Çolak ailesi, ilgili kurumlara şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince işletmede inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerde, restoranda son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanıldığı tespit edildi.

Image

Bakanlık tarafından Fatih Çolak'a yapılan yazılı geri dönüşte, gıda güvenliğine ilişkin denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlgili kayıtlı başvurunuza istinaden 28 Ocak 2026 tarihinde işletmede resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edilmiş olup, işletmeye gerekli yasal işlemler uygulanmıştır."

