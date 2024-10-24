Ünlüler TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetledi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:18

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düşerken 22 kişi yaralandı.



Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi. İşte o paylaşımlar...

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Hain terör saldırısını lanetliyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene"

Hain terör saldırısını lanetliyorum! Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ne Mutlu Türk'üm diyene! pic.twitter.com/GPOBg6XDYS — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) October 23, 2024

AJDA PEKKAN

"Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun"

HADİSE

"Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum"

TARKAN

"Ankara Tusaş'ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum."

Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum. — Tarkan (@tarkan) October 23, 2024

ARAS BULUT İYNEMLİ

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun."

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Ankara'da yaşanan terör saldırısını derin üzüntüyle kınıyorum. Hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

SİNEM KOBAL

"Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

ZİYNET SALİ

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum"



MELİS İŞİTEN

"Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"

EBRU GÜNDEŞ

"Lanet olası terör uğruna kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

"Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum"

EMRE ALTUĞ

"Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

EZGİ MOLA

"Teröre kanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim"

SİBEL CAN

"Ankara'da hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

BERGÜZAR KOREL

"Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz"

ŞEBNEM BOZOKLU

"TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyor; şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."