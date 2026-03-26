Ünlülere ‘uyuşturucu’ operasyonu: Didem Soydan’ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturmasındaki yeni dalga kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan ve Kerim Sabancı, model Didem Soydan ile sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, Adlî Tıp Kurumu'nun ardından yurt dışı çıkış yasağı, ev hapsi ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan için yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol; Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren'in tutuklanmasına, Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şekilde adli kontrol kararı verildi.

“HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM”

Didem Soydan ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını belirtti. Pandemiden bu yana zaman zaman tütün kullandığını söyleyen Soydan, yaklaşık 20 gün önce Fransa’da katıldığı bir defile sonrası bir arkadaşının uzattığı sarılı sigaradan bir kez çektiğini anlattı.

Didem Soydan ifadesinde şunları söyledi: “Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Ancak ben pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladım ara ara tütün içerim, yaklaşık 20 gün önce yani 09/03/2026 tarihinde Fransa ülkesine bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım, bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey esrar'dı, ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum, bunun dışında herhangi bir uyuşturucu içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum.”

Soydan’a Hakan Kakız’ın ifadesindeki, "Bunların dışında mankenlik yapan Didem Soydan ve Umut Eker 'in Kerimcan Durmaz ve arkadaşları ile yakın olduklarını biliyorum, yukarıda saydığım isimler ile bahsettiğim sebepler yüzünden yakın bir arkadaş ilişkin olmadığından düzenledikleri partilere veya buluşmalara hiç katılmadım ancak aynı sektörde çalışıyor olmamız ve ortak arkadaşlarımız olması sebebiyle bu şahısların yaşam tarzları hakkında bilgi sahibiyim, esasen Samet ve Hakan'ın doğrudan bir gelir sağlayan meslekleri olmamasına karşın sık sık yurt dışı gezleri yapmaları ve yine gelirleri olmamasına rağmen oldukça lüks bir hayat sürmeleri sebebiyle bu gelirlerini fuhuştan elde ettiklerini duymuştum, yine Kerimcan'ın eski menajeri ve hali hazırda yakın arkadaşı olan Furkan Çağman'ın açık açık sosyal medya üzerinden de yaptığı paylaşımlarla fuhuş yaptığını biliyorum, öte yandan yukarıda anlattığım sebeplerle ben bu ekibin yapmış olduğu hiç bir organizasyona ve etkinliğe davet edilmedim ve edilsem dahi gitmeyeceğim için bu davetlere tam olarak kimlerin katıldığını bilemiyorum, ancak gerek sosyal medyadan gerek arkadaş ortamından duyduklarımı söyleyebilirim ki bu şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını biliyorum" şeklindeki beyanı da soruldu.

Soydan, “Söz konusu beyanda hakkımda uyuşturucu madde kullandığım söylenmiş ise de, ben uyuşturucu madde kullanmadığımı yukarıda açıkladım, benim ifadede geçen diğer olaylarla ilgili bir bilgim yoktur, ifade de geçen bu isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını da bilmiyorum, zaten anladığım kadarıyla bu şahsın beyanı da doğrudan bir görgü değil bir duyuma dayalıdır, nitekim HTS kayıtları, yine BAZ kayıtlarından konum bilgileri ayrıca kendi rızam ile vermiş olduğum telefonum incelendiğinde durum ortaya çıkacaktır. Son olarak suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu madde kullanmadım” yanıtını verdi.