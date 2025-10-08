Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: Meriç Aral Keskin, Jandarma Komutanlığı'na 'süt pompası' istedi

Bu sabah yapılan ‘uyuşturucu’ operasyonunda 19 ünlü isim evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray.

MERİÇ ARAL YENİ DOĞUM YAPMIŞTI

Hakkında soruşturma başlatılan 19 ünlü isim arasında, ünlü oyuncu Meriç Aral'ın da yer aldığı belirtildi.

Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile evli olan Meriç Aral, 4 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı.

SÜT POMPASI TALEP ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı’na alınan isimlerden olan Meriç Keskin, merkezde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep etti.