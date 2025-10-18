Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 8 kişinin testi pozitif çıktı! Peş peşe açıklamalar geldi: Kim nasıl tepki verdi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8 Ekim’de gerçekleştirdiği operasyonda evlerinden alınan 19 ünlü ismin test sonuçları belli oldu.

8 ÜNLÜ İSİM POZİTİF

Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örneklerinin analizinde 8 kişinin testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan isimler sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü.

İfadeleri alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kurumda kan ve saç örnekleri alınan kişiler aynı gün serbest bırakıldı.

DİLAN POLAT VE TALU KARDEŞLERİN SAÇINDA KOKAİN BULUNDU

Laboratuvar sonuçlarına göre uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şu şekilde sıralandı:

Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın örneklerinde farklı türde uyuşturucu maddeler tespit edildi.

Testleri yapılan 19 kişiden 11’inin örneğinde herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilmeyen isimler Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.

ÜNLÜLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçlarının açıklanmasının ardından, isimleri dosyada geçen 4 ünlüden peş peşe açıklamalar geldi.

Test sonucu pozitif çıkan Dilan Polat, Birce Akalay ve Deren Talu ile Talu'nun annesi Defne Samyeli sonuçlara isyan etti.

İREM DERİCİ: 'BETON DERİCİ'YE GÜVENİN SİZ'

Sonucu temiz çıkan İrem Derici ise yaptığı paylaşımla tartışmalara noktayı koydu.

Gözaltından çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu konunun adının bile benimle anılması büyük bir haksızlık. Gerekirse mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları paylaşacağım" demişti.

Derici, sonucunun temiz çıkması üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!”

Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum 💅 Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de! 🙏 — İrem Derici (@iremderici) October 17, 2025

DİLAN POLAT 'İLAÇ' DEDİ

Test sonucu pozitif çıkan Dilan Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı.

İddiaların asılsız olduğunu savunan Polat, “Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım, hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar” dedi.

DEREN TALU'DAN BENZER SAVUNMA

Soruşturmada test sonucu pozitif çıkan bir diğer isim Deren Talu da sonuçlara itiraz etti.

"Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar doğru değil" diyen Talu, kanında çıkan tek maddenin kullandığı antidepresanın etken maddesi sertralin olduğunu öne sürdü.

Talu, “Sonuçları kabul etmiyorum ve bağımsız bir kurumda yeniden test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

DEFNE SAMYELİ: ADLİ TIP'A DA GÜVENMİYORUM

Kızı Deren Talu’nun ardından açıklama yapan Defne Samyeli, "Ben sadece uyuşturucu değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği kocaman bir soru işareti” dedi.

Samyeli, devamında "Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Çocuklarım için bağımsız bir hastanede testleri yeniden yaptıracağız” sözlerini kullandı.

BİRCE AKALAY'DAN DA 'İLAÇLI' SAVUNMA

Testi pozitif çıkan oyuncu Birce Akalay da sonuca itiraz etti.

Akalay, yaptığı paylaşımda dosyaya ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımıza herhangi bir belge veya bilgi iletilmedi. Yayınlanan listede yer alan maddeler, düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilgilidir. Ancak listede görünen yasaklı maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. En kısa zamanda, kendimden emin olduğum bu konuda avukatım aracılığıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğruysa) itirazda bulunacağız. Bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak istedim.”