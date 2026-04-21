Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında 'hapis' talebi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan 3 isim hakkında, 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suma Han" isimli eğlence mekanına yönelik 8 Aralık 2025'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cengiz Can Atasoy ile Tuğrulbey Aran ve devamında yakalanan Hakan Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 31 Aralık'ta tutuklanan "Suma Han" isimli mekanın sahibi Cengiz Can Atasoy ve Tuğrulbey Aran ile 7 Ocak'ta tutuklanmasına karar verilen Hakan Yıldız'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve yer sağlama" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarından 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.