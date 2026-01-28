Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında kritik iddia: 33 kişi itirafçı oldu

8 Ekim'den bu yana yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturmasında itirafçı furyası yaşanıyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Haber Glogal'de yer alan habere göre cezaevindeki 88 tutukludan 33’ü itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdi.

ARALARINDA BEBEK OTEL MÜDÜRÜ VE 'CİHANNA' DA VAR

Bu isimler arasında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile “Cihanna” lakaplı Hürriyet Yazarı Cihan Şensözlü'nün de bulunduğu öğrenildi.

Dilekçelerde, “Bildiklerimizi tüm samimiyetimizle anlatmak istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.