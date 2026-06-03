Ünlülere ‘uyuşturucu’ soruşturmasında yeni gelişme: 3 ismin daha test sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ünlü şarkıcı Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sabah’ın aktardığına göre, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınmalarının ardından adli tıp kurumuna saç ve kan örneği veren ünlülerden oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.