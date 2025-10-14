Ünlülere yapılan 'uyuşturucu' operasyonunda adı geçiyordu: Ziynet Sali günler sonra ifade verdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen şarkıcı Ziynet Sali, yurt dışından Türkiye’ye dönmesinin ardından ifadesini verdi.

Geçtiğimiz çarşamba sabahı düzenlenen operasyonda birçok ünlü isim Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan, idrar ve saç örnekleri vermişti. Yayınlanan listede Ziynet Sali’nin de ismi yer almış ancak sanatçı yurt dışında olduğu için ifade verememişti.

Türkiye’ye döner dönmez savcılığa giderek ifade veren Sali, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

“HAYATIM BOYUNCA YASAKLI MADDE KULLANMADIM”

Sanatçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çarşamba günü yapılan operasyonda adımın da geçmesi beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzdü. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim gibi, hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamlarda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşıyorum. Sevgi ve iyilikle…”

Soruşturmanın devam ettiği, örneklerin incelenmesiyle birlikte sürecin netlik kazanacağı öğrenildi.