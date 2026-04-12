Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında: Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Aksakallı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı.

Son operasyonda; aralarında sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan, 'Kısmetse Olur' programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ve ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın da dahil olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Operasyona ve gözaltına alınan isimlere dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, “Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23:00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir.

Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."